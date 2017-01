Descobreix 4GAMI, els gironins que concursaran a l'Oh Happy Day de TV3

Albert Muñoz, Míriam Trias, Iago Garcia i Gemma González són 4 joves gironins que formen 4GAMI, un quartet que aquest any participarà al concurs musical Oh Happy Day de TV3. Aquest dissabte han superat el càsting per entrar a formar part del concurs que s´iniciarà la semana vinent





4GAMI es van conèixer al Cor de Cambra de la Diputació de Girona, compaginen els seus estudis universitaris amb estudis musicals superiors. En les seves actuacions combinen temes clàssics amb versions de temes actuals, com aquests de Meghan Trainor o La Raiz