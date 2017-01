Mor als 61 anys Miguel Ferrer, un secundari clàssic de la televisió i el cinema

Miquel Ferrer, un secundari clàssic de la televisió i el cinema gràcies als seus papers en sèries com Twin Peaks, NCIS: Los Angeles i Crossing Jordan, i pel·lícules com RoboCop, Iron Man 3 i The Manchurian Candidate, va morir dijous als 61 anys per un càncer de coll. Ferrer, que va morir a la seva casa de Los Angeles (EUA), era fill de l'actor porto-riqueny José Ferrer, el primer hispà a guanyar un Oscar, i la cantant Rosemary Clooney, a més de cosí de George Clooney. «Avui la història marcarà canvis gegants en el nostre món, i molts no recordaran que, en el mateix dia, Miguel va perdre la seva batalla contra el càncer de coll. Però la seva família no l'oblidarà», va indicar el famós intèrpret.