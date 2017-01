La cadena HBO estrenarà un documental sobre l'atemptat a Bataclan

La cadena de pagament HBO estrenarà el pròxim mes de febrer el documental Eagles of Death Metal: Ens Amis (Our Friends), centrat en els records de la banda nord-americana abans i després de l'atemptat terrorista a la sala Bataclan de París. El grup duia a terme un concert en aquell enclavament la nit del 13 de febrer de 2015, quan tres homes armats amb fusells d'assalt van començar a disparar a discreció als 1.500 espectadors que omplien el local sembrant el terror. La massacre es va saldar amb 90 morts, sent aquest un dels atacs gihadistes que es van produir aquella nit en diversos establiments parisencs i que es van saldar amb 130 morts i 368 ferits.

La cinta, dirigida per Colin Hanks (fill de Tom Hanks), mostra com es van estrènyer els vincles entre els components del grup i els seus seguidors arran de la tragèdia, i com l'amor i afecte rebuts van ser decisius a l'hora de tornar als escenaris de París el febrer de l'any passat. «Tots em miraven a mi. Vaig veure com la por es va apoderar de tothom», explica el vocalista del grup, Jesse Hughes, en el tràiler del documental, que veurà la llum el 13 de febrer.