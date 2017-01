Kike Sarasola s'estrena de «coach» ajudant un motel de Riudarenes

El motel L'Entrada de Riudarenes, dirigit per una encarregada de 18 anys, un propietari absent i un personal que menja i beu en hores de servei i que crida als clients, serà el primer repte al qual s'enfrontarà l'empresari Kike Sarasola, en el nou format Este hotel es un infierno, que s'estrena dimarts vinent al canal Dmax.

L'empresari hoteler, creador de la marca Room Mate, s'ha allotjat als hotels, vuit dels 17.000 que hi ha a Espanya, per conèixer, primer, què estaven fent malament i, després, per guiar-los en una dinàmica de treball «adequada».

Habitacions brutes, residències d'estudiants reconvertides en hotels només en el cartell, negocis heretats per uns nous propietaris que els estan arruïnant i treballadors inexperts que irrompen a les habitacions sense permís o «parlen» amb els hostes estrangers utilitzant el traductor d'internet. Aquestes són algunes de les característiques que Sarasola ha de resoldre en el seu debut televisiu, amb l'objectiu de transformar els vuit hotels en establiments de qualitat, en destins «top» i de qualitat.

Després del seu pas per Riudarenes, Sarasola posarà rumb a Màlaga, Jaén, Segòvia, Pontevedra i València. Este hotel es un infierno, que Dmax produeix amb Shine Iberia, es l'adaptació espanyola del format nord-americà Hotel Hell de Gordon Ramsey.

Segons detalla Sarasola, aquesta experiència com a coach televisiu «li ha canviat la vida».