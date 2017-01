El 33 treu la pols de la seva hemeroteca amb «Sputnik, òrbita 90»

Durant la dècada dels anys 90 el món de la música va viure una revolució: nous estils, noves superestrelles, nova tecnologia, nous festivals... Tot era nou, diferent. Va ser una època d'explosió creativa en l'àmbit nacional i internacional, i el company de viatge d'aquesta etapa daurada de la música va ser l'Sputnik. Durant aquells anys, dir «música» i «televisió» a Catalunya era gairebé sinònim de Sputnik. El programa del canal 33 era el punt de trobada per a videoclips, actuacions en directe, entrevistes, i mil i una propostes més al voltant de la música.

Sputnik, òrbita 90, el format que el canal 33 estrena aquesta nit, és un retorn a aquella dècada, tal com es va viure i veure a l'Sputnik original. Cada programa torna enrere en el temps per centrar-se en un dia, un moment concret dels anys 90 en què hi ha un fet rellevant en l'àmbit musical. Entre altres, recordarà la primera visita del grup U2 a Barcelona, la mort de Kurt Cobain, el macroconcert de grups catalans al Palau Sant Jordi o els inicis del Festival Sónar.

Cada dilluns, a les 22.50 h, es reexplicarà aquells fets gràcies a una tria de fragments dels programes originals. Tot seguit, mostrarà què passava en aquella època a la resta del panorama musical i com l'Sputnik anava mutant amb el pas dels anys, amb nous presentadors, nou grafisme i noves seccions. Es tracta, doncs, d'un viatge musical i nostàlgic a una era musical preinternet.