«Crónica Cuatro» ocupa des d'aquesta tarda el buit deixat per «Hazte un selfie»

Cuatro obre des d'avui una nova finestra a l'actualitat i els reportatges en directe amb l'estrena de Crónica Cuatro, un nou programa creat per l'equip d'Informatius de Mediaset España presentat per la periodista Ane Ibarzábal, que ocuparà el buit deixat per Hazte un selfie. Reportatges d'actualitat, crònica de successos i les claus i les notícies més recents ocorregudes en àmbit nacional i internacional tindran en aquest espai una anàlisi detallada cada tarda entre 2/4 de 8 i les 8 del vespre, a través de connexions en directe amb una xarxa de reporters i corresponsals de la redacció d'Informatius de Mediaset España, que traslladaran als espectadors tota la informació dels fets des del lloc de la notícia.

El programa estarà presentat des de plató per la periodista Ane Ibarzábal, qui a més donarà pas a les opinions de col·laboradors experts en cada un dels casos que abordi el Crónica Cuatro, en funció de l'actualitat diària. A partir de les 8 del vespre, Ibarzábal cedirà el testimoni de la informació a Miguel Ángel Oliver, que desgranarà els principals assumptes de l'actualitat a Noticias Cuatro 2.