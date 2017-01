Suprem rebutja una demanda del Reial Madrid contra TV3 pel vídeo de les hienes

El Tribunal Suprem ha rebutjat una demanda per sis milions d'euros que el Reial Madrid va presentar contra TV3 a causa d'un vídeo en el qual es comparava als jugadors madridistes amb hienes. El vídeo intercalava imatges de jugadors madridistes actuals (com el defensa Pepe) o històrics (com Juanito) amb d'altres de documentals de National Geographic protagonitzades per hienes o amb fotogrames provinents de pel·lícules de ficció com El silenci dels anyells, de tal manera que es comparava als futbolistes blancs amb el seu protagonista, el psicòpata Hannibal Lecter.