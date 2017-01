TV3 mostra la passió pels dolços a «Bogeria a la pastisseria»

Aquesta nit, a les 22.35 h, TV3 estrena Bogeria a la pastisseria, un nou format que descobrirà el món d'un dels grans creadors de la pastisseria a Catalunya: Christian Escribà. Crescut entre les obres del seu pare, Antoni Escribà, el pastisser mostrarà com funciona l'obrador de la històrica pastisseria que regenta a Barcelona. El que veurà l'espectador en aquest programa és la pastisseria de celebració. Per a Escribà, un pastís és la traca final, com quan un veu uns bons focs artificials i necessita aquella descàrrega final de pólvora.

Els pastissers el que fan és crear la traca final en un àpat. «Bogeria a la pastisseria és un homenatge a la pastisseria. La gent, quan et fa un encàrrec, desconeix el poder que té la pastisseria d'emocionar. No pretén ser un programa només d'Escribà, en aquest país hi ha molts pastissers fora de sèrie i m'agradaria col·laborar amb ells. És un programa on té cabuda tothom i l'important és que hi hagi una història», va explicar el mateix Christian Escribà, durant la presentació celebrada ahir a Barcelona.

Al programa també hi participen els membres del seu equip. Patricia Schmidt, l'artesana dels detalls, del sucre i l'estètica de l'encàrrec; Xavi Marco, l'aconseguidor i trobador d'impossibles; Dani Domínguez, el músic virtuós de la xocolata que aporta cacau a la història, i Marc Balaguer, el professor científic d'Escrivà, l'alquimista director de l'Escribà Academy.