Netflix revela la primera imatge de «Las chicas del cable»

Un any després d'anunciar-la, la primera sèrie que Netflix ha produït a Espanya ja compta amb una imatge promocional. La plataforma va donar a conèixer ahir la primera fotografia de Las chicas del cable, ficció que està previst que s'estreni abans de final d'any, i que es troba actualment en fase de postproducció.

Las chicas del cable és una sèrie dedicada a les dones que van començar a treballar per a la Companyia Nacional de Telèfons el 1928, en uns anys en els quals la societat no acceptava que les dones treballessin.

La ficció comença amb les entrevistes que van passar centenars de dones per aconseguir una feina com a operadores, en l'únic lloc que representava «progrés i modernitat», segons assenyala Netflix en una nota de premsa.

«Des d'aquell dia, la gelosia, les enveges i les traïcions es barregen amb l'ambició, l'amistat i l'amor dels personatges protagonistes», explica el comunicat.

Escrita per Ramón Campos i Gema R. Neira i dirigida per Carlos Sedes i David Pinillos, Las chicas del cable està protagonitzada per Blanca Suárez (Lidia), Nadia de Santiago (Marga), Ana Fernández (Carlota) i Maggie Civantos (Ángeles). Netflix encara no ha fixat una data per l'estrena de la seva ambiciosa producció.