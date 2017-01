La sèrie «Reinas», de José Luis Moreno, s'estrena a TVE amb una audiència discreta

Reinas, l'últim projecte del productor José Luis Moreno per Televisió Espanyola, es va estrenar dimarts a la nit a La 1 amb un discret 11% de quota de pantalla, i nombroses crítiques. La ficció, que ha comptat amb un pressupost que ronda els 2 milions d'euros, no va poder competir contra Got Talent (Telecinco), que va liderar la nit amb un 20,3% ni la sèrie d'Antena 3 Pulsaciones, que va registrar un 13,9%. La falta de ritme i la poca ambició de la trama, a més de l'elevat cost de la seva producció, són alguns dels retrets que des de les xarxes socials es van poder llegir ahir sobre Reinas.