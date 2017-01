Pilar Rubio imita Beyoncé a l'Hormiguero

El jurat de 'Tu cara me suena' visitava la nit d'aquest dijous 'El Hormiguero'. I a Pilar Rubio li tocava imitar Beyoncé en el seu super repte personal per a ser jutjada per precisament por Chenoa, Àngel Llàcer i Carlos Latre.

La col·laboradora televisiva va entrar al plató coberta amb una bata de flors i assegurant que es "moria de la vergonya"per fer-ho pràcticament nua, només vestida amb un banyador.

Pilar, com cada vegada que té un repte, es mostra nerviosa, tot i que no era la primera vegada que li tocava ballar per exigències del guió, ja que recentment es va marcar una actuació impecable de 'Dirty Dancing'.

Finalment, Pilar va obtenir l'aprovació de tot el jurat, el públic i per descomptat de Pablo Motos, després de realitzar una espectacular imitació de Beyoncé a 'Single Ladies'. Acompanyada de dues ballarines, a les que va fer ombra, la parella de Sergio Ramos va aconseguir pujar la temperatura del plató amb els seus suggestius moviments.