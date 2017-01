El canal 33 recupera el documental «Pepe Sales: pobres, pobres»

Poeta, pintor, músic, maleït... Pepe Sales (Barcelona, 1954 – Vallclara, 1994) va ser un membre radical d'una generació d'esperits oberts que va ser fulminada abans d'hora per la sida, les drogues o la repressió social i sexual. L'oficialitat va passar d'ell tant com ell va passar de l'oficialitat. Aquesta nit, a les 23.05 h, l'espai del canal 33 El documental reemet Pepe Sales: pobres, pobres, un retrat documental dirigit per Albert Pla i Lulú Martorell sobre la vida i l'obra del poeta i artista, centrat en aspectes fins ara força desconeguts i en la seva obra en el camp audiovisual. El documental és una coproducció entre Televisió de Catalunya, Alguienvoló i Televisió Espanyola.

El 2004, el seu recull de poemes 50 cançons d'amor i droga va donar peu a dos treballs diferents: d'una banda, Cançons d'amor i droga, espectacle i CD d'Albert Pla; i, de l'altra, Bloc de Lírica Dura/Homenatge a Pepe Sales, de Víctor Bocanegra. Una faceta important de la seva obra és, precisament, l'audiovisual: els vídeos –molts, inèdits o poc coneguts– que va realitzar unint la seva pintura amb imatges, música i, naturalment, amb les seves pròpies paraules.

El documental presenta definitivament el personatge i mostra el seu poc conegut treball audiovisual: alguns dels videoclips que va realitzar per al programa Glasnost, de Televisió Espanyola (emesos entre els anys 1989-1992), i una selecció del material que va anar-se enregistrant els últims anys de la seva vida, alguna actuació i algun material domèstic de la seva vida de «pringat».