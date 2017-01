Antena 3 paralitza el projecte de ficció que preparava amb Silvia Abril

El setembre de l'any passat, el grup Atresmedia anunciava un nou projecte de ficció protagonitzat per Silvia Abril i que portaria per títol Cambio de planes. En un mateix comunicat, el grup explicava que la sèrie creada per Aitor Gabilondo, César Benítez, Juan Ramón Ruiz i Sonia Pastor acabava d'iniciar el seu procés de càsting per completar el seu repartiment.

No obstant això, mesos després de treballar al voltant de tres versions diferents, Antena 3 ha decidit cancel·lar la producció. Segons publica Vanitatis, fonts pròximes a Plano a Plano afirmen que el projecte ha estat totalment aparcat. Per la seva banda, la cadena assegura que la sèrie es troba en stand by i que, per tant, podria reprendre's en qualsevol moment.

Cambio de planes havia de girar entorn d'una entusiasta mare de família, a qui havia de donar vida Silvia Abril, feliçment casada i amb tres filles, que s'endinsava en un peculiar entorn laboral fet a la mida d'homes. «És un projecte molt cuidat i madurat, així que tenim tota la confiança del món que agradarà al públic», assegurava Aitor Gabilondo en el comunicat enviat el setembre.