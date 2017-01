La gala dels Gaudí, en directe per TV3 i Catalunya Ràdio

TV3 i Catalunya Ràdio seguiran de prop la IX edició dels Premis Gaudí del cinema català, que se celebra aquesta nit a l'Auditori Fòrum-CCIB. Primer es recollirà el testimoni en directe dels protagonistes de la catifa vermella. Més de 20 metres de photocall pels quals desfilaran els nominats i nominades, autoritats i convidats a la gran nit del cinema català. A TV3 se seguirà en un programa especial, de 20.20 h a 20.50 h, presentat per Ana Boadas i Marc Giró. Marc Ruiz i Pep Vila s'encarregaran del seguiment a Catalunya Ràdio.

Tot seguit arribarà la gala dels Premis Gaudí, presentada per Bruno Oro i dirigida per Lluís Danés, que serà retransmesa, en directe, per TV3 i Catalunya Ràdio. A TV3, a partir de les 21.55 h, amb els comentaris d'Àlex Gorina i Ismael Martín. A Catalunya Ràdio, a partir de les 21.30 h, se seguirà en un especial conduït per Roger de Gràcia i Geni Lozano. En el transcurs de la gala, l'actor Josep Maria Pou rebrà el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter per la seva trajectòria.

Trenta-dues produccions de les setanta-quatre inscrites enguany han estat nominades en alguna de les vint-i-dues categories dels Premis Gaudí. El rei borni, La propera pell, Les amigues de l'Àgata i Tots els camins de Déu opten al Gaudí a la millor pel·lícula. El Gaudí a millor direcció es decidirà entre Albert Serra, Isaki Lacuesta i Isa Campo, Juan Antonio Bayona i Marc Crehuet. La propera pell, 100 metros i Un monstre em ve a veure encapçalen el rànquing de les nominacions als premis del cinema català.

De fet, el thriller dramàtic La propera pell, dels cineastes gironins Isaki Lacuesta i Isa Campo, parteix com a favorita en aquests IX Premis Gaudí amb 14 nominacions, entre les quals n'hi ha en diverses de les categories principals, com millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor protagonista masculí (Àlex Monner) i millor protagonista femenina (Emma Suárez). Un altre cineasta de les comarques gironines, el banyolí Albert Serra, ha aconseguit set nominacions pel seu film La mort de Lluís XIV.