Els gironins Not Named, els millors de la primera gala de l'Oh Happy Day

Not Named són 4 joves de diferents indrets de la província de Girona i són la primera gran revelació del programa Oh Happy Day de TV3. Apassionts pel soul, el funky i el R&B, dissabte van captivar el jurat amb la cançó "No one", d'Alicia Keys.





L'altre grup gironí del programa, els 4GAMI, també van superar amb solvència el primer programa, tot i que no van obtenir la unanimitat del jurat per la seva actuació. Els joves gironins van interpretar l'havanera "Lola la tavernera"