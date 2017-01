Atresmedia comença a rodar un «reality» de supervivència

La isla, el nou reality de supervivència presentat per Pedro García Aguado, ha començat el seu rodatge amb catorze concursants disposats a passar un mes aïllats de les comoditats de la vida urbana, equipats amb tres matxets, tres ganivets, un equip de pesca i un bidó d'aigua potable només per al primer dia. El rodatge d'aquest nou programa produït per Atresmedia i Shine Iberia va començar la setmana passada en una illa tropical, el nom de la qual es manté per ara en secret, segons va informar en una nota de premsa el grup Atresmedia.

García Aguado, que debuta amb aquest reality en el grup Atresmedia, després de desvincular-se de Mediaset i el programa Hermano Mayor, narrarà tot el que passi a les catorze persones que participaran en aquest programa, que no ha estat qualificat de «concurs» ja que «no hi haurà guanyadors ni perdedors. Cadascú competirà contra ell mateix», segons explica la nota. Els participants estaran «totalment sols i aïllats» en una paradisíaca illa que es convertirà en un «entorn hostil», atès que aterraran sense equipatge, només amb el que portin a sobre, i no tindran queviures, per la qual cosa hauran de buscar aliments, aigua potable i refugi.



Quatre càmeres infiltrats

Una altra de les peculiaritats d'aquest format és que seran els participants els que explicaran en primera persona la seva experiència, ja que el programa serà gravat per quatre dels catorze concursants, que seran càmeres de televisió que viuran l'experiència exactament igual que la resta dels seus companys. La isla és l'adaptació espanyola del format d'èxit internacional The island with Bear Grylls, un programa d'entreteniment britànic de Channel 4 que ha estat exportat a països com França, Alemanya, Noruega, Holanda i Estats Units.