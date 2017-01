L'actriu Ellen Pompeo dirigirà un episodi de la sèrie «Anatomía de Grey»

Tretze anys després de la seva estrena com en el paper de protagonista, l'actriu Ellen Pompeo s'ocuparà de dirigir un episodi de la sèrie Anatomía de Grey. L'actriu saltarà a l'altra banda i debutarà com a directora aquesta primavera al drama mèdic de l'ABC envoltada dels seus companys. La cadena ha declarat que l'episodi en qüestió entrarà en fase de producció a principis del mes de febrer i s'emetrà a finals d'aquesta mateixa temporada. Sobre l'argument, encara no se sap res, però en principi, Meredith Grey no tindrà un paper gaire destacat, atès que Pompeo es trobarà rere la càmera.