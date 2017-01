Amazon renova per a una quarta temporada la sèrie «Mozart in the Jungle»

Amazon Studios ha anunciat la renovació de Mozart in the Jungle per a una quarta temporada. Segons informava ahir Formula TV, la comèdia protagonitzada per Gael García Bernal, guanyadora del Globus d'Or i una de les sèries més reeixides de la plataforma, estrenarà la seva nova tanda d'episodis a finals d'aquest any. A més, la companyia també ha anunciat la renovació de Red Oaks (comèdia dramàtica sobre un jove tenista que treballa en un exclusiu club). En aquest cas, la tercera temporada serà l'última i també s'espera que els nous lliuraments arribin a finals d'any.