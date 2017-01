Isabel Pantoja ja gaudeix de la seva nova vida a Madrid i és que la cantant, ja viu a la capital. Amb un gran somriure com a millor aliat per a aquesta nova etapa, Isabel va tornar a televisió i ho va fer per la porta gran amb la seva entrevista a 'El Hormiguero' on va anotar un rècord històric amb 4.783.000 espectadors.

Després d'una etapa molt dura reclosa en Cantora envoltada dels seus éssers més propers, Isabel Pantoja ha decidit tornar a la seva vida i ho ha fet amb totes les seves forces i és que fins i tot s'ha atrevit a sortir del seu domicili habitual per traslladar-se a la capital des on tindrà molt més fàcil complir amb tots els seus compromisos professionals.

Sempre de la mà del seu germà Agustín Pantoja, la cantant està totalment immersa en la promoció del seu últim disc 'Hasta que se apague el sol' i és que tot i les contínues crítiques que ha rebut la veritat és que té una agenda professional plena de cites importants com va ser la d'El Hormiguero. De la mà de Pablo Motos, Isabel va treure el seu costat més divertit al plató d'Antena 3 on va confessar que encara no està recuperada del seu pas per la presó de manera que ara l'únic que li preocupa és viure el dia a dia.

Malgrat tot el que s'ha dit sobre Agustí Pantoja i fins i tot la mala relació d'Isa Pantoja amb el seu oncle, la veritat és que la cantant segueix confiant en ell plenament i mostra d'això va ser les boniques paraules que li va dedicar en el programa i és que va assegurar que és el que més vol en el món. Després de l'entrevista, Isabel i Agustín van tornar a la seva nova casa a la capital i ho van fer amb l'afecte de tots els fans i és que cada vegada que la cantant surt al carrer rep tota la calor de les seves seguidores més incondicionals.

Un cop al seu domicili, Isabel va comptar amb el suport de Celeste i algunes de les seves fans de major confiança i és que van arribar al nou domicili d'Isabel per compartir amb ella una nit tan especial. Amb grans rams de flors i nombroses mostres d'afecte cap a la cantant, moltes de les amigues d'Isabel també van entrar després d'ella en la seva nova casa de la capital.