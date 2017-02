Silvia Mielgo, la jove de Palamós que va deixar bocabadat a Risto Mejide

Bartolín, un jove de 36 anys arribat d'un petit poble de Zamora, va protagonitzar un dels moments més sorprenents de la nit del passat dimarts. Poc després d'aparèixer a l'escenari del programa "Got Talent" de Telecinco, Risto Mejide va prémer el botó vermell (vot negatiu).

Bartolín va arrencar la seva actuació afirmant que s'havia presentat al talent show per tal de trobar una parella, atès que no havia sortit mai del seu poble, i aixecant nombroses rialles per part del públic present a plató. No obstant això, pocs minuts després i sense en prou feines poder dir gairebé res més, Eva Hache, Edurne i Jorge Javier Vázquez -la resta del jurat- ja havien premut també el botó vermell. En aquest moment, va saltar la sorpresa. El concursant es va treure la gorra que duia deixant a la vista una llarga cabellera rossa. Bartolín era en realitat Silvia Mielgo, una actriu palamosina de 29 anys que va aconseguir deixar amb la boca oberta als membres del jurat.



"T'he de reconèixer una cosa. M'agrada admetre els meus errors. M'he equivocat. Com que has entrat amb el personatge posat, he pensat que eres un friqui més. Fixa't amb l'èxit que has tingut. A mi m'has enganyat" va dir un Risto Mejide que va tardar uns minuts a recompondre's. Davant d'una Silvia Mielgo emocionada, incapaç de contenir les llàgrimes, la resta del jurat va anar admetent la seva sorpresa. Després de prometre'ls una caixa de gambes de Palamós, a petició de Jorge Javier Vázquez, els "no" del principi es van convertir en "sí", i l'actriu palamosina va accedir a la següent fase del programa. "Per a mi ha estat un nombre de transformisme i de màgia i per això voto que sí", va sentenciar un perplex Risto Mejide poc abans que Mielgo esclatés d'alegria enmig de la forta ovació per part del públic.