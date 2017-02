Comença el rodatge de la sèrie «El accidente», el nou «thriller» de Telecinco

El accidente, la nova sèrie de tretze episodis de Telecinco amb una intrigant trama que gira al voltant d'un accident aeri i un suposat passatger desaparegut, està fent els seus primers passos de rodatge. Produïda per la cadena en col·laboració amb Globomedia (Grup Mediapro), la nova ficció està protagonitzada per Inma Cuesta, Quim Gutiérrez, Alain Hernández, Berta Vázquez i Eusebio Poncela, entre d'altres, segons va informar ahir la cadena en una nota

Daniel Écija, responsable de sèries com Águila Roja, El internado i Aída, és el productor d'aquesta sèrie que compta «amb abundància d'exteriors, està ambientada en un entorn de camp i té un final tancat». El accidente arrenca amb un tràgic accident d'avió i la recerca per part de Lucía (Inma Cuesta) del seu marit, Josep (Quim Gutiérrez), al qual va acompanyar a l'aeroport però que no figura a la llista de passatgers i està desaparegut. La sèrie es vertebrarà al voltant d'una intensa trama de suspens que donarà lloc a un relat de complexes relacions familiars.