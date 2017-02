«Sense ficció» se suma a la setmana dedicada als refugiats amb dues estrenes

El programa Sense ficció se suma a la programació especial de la setmana dedicada als refugiats a TV3 i Catalunya Ràdio amb l'estrena de dues produccions. Avui, a partir de les 22 h, el programa estrena No puc tornar a casa, un viatge personal que vol desxifrar com de complicat és aconseguir els papers de refugiat polític al nostre país. El documental indaga per què l'Estat espanyol, un territori de la frontera sud d'Europa, se situa a la cua de la Unió Europea pel que fa a la concessió de papers als sol·licitants d'asil. Quatre històries diferents il·lustren aquesta realitat: el sirià Joan Babeli, el malinès Ali, el sirià Ahmad i el saharià Yarhah. El treball és una producció associada de TV3 i Ottokar, dirigida per Josep Morell.

Tot seguit també s'estrenarà Refugi Dresden, una producció de DSS2016 (Sant Sebastià Capital Europea de la Cultura 2016) i Mediapro, que mostra com aquesta ciutat alemanya viu dividida l'arribada de refugiats. El 2015, Alemanya va ser l'únic país europeu que va exercir una política de portes obertes als refugiats que arribaven massivament fugint de països en guerra.