L'actor Daniel Guzmán negocia incorporar-se a l'exitosa sèrie «La que se avecina»

Tots els que eren fidels seguidors de la mítica sèrie Aquí no hay quien viva es van passar a la competència per continuar presenciant les aventures de la comunitat de veïns amb La que se avecina. I és que a més, molts dels actors de l'exitosa sèrie de Telecinco que ja va per la seva novena temporada, han passat abans per Aquí no hay quien viva. L'últim podria ser l'actor i director Daniel Guzmán.

Alberto Caballero, creador i productor executiu de la sèrie, va escriure a Twitter que estan negociant amb Guzmán perquè participi a La que se avecina.