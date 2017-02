El jutge condemna al tancament definitiu 'Rojadirecta'

El Jutjat del Mercantil número 1 de La Corunya ha condemnat a la pàgina web 'Rojadirecta' al seu tancament definitiu. Després de la demanda presentada per Movistar + contra l'empresa responsable del domini, per violació dels seus drets patromonials de propietat intel·lectual per la retransmissió sense llicència de tot tipus d'esdeveniments esportius.

La página web segui en funcionament fins ahir en alguns dels seus dominis, però sense oferir els partits a Espanya a causa de les mesures cautelars imposades per les primeres sentències.

Un dels seus col·laboradors va ser detingut a Girona el passat 30 d'octubre en una operació en que va ser també empresonat el seu responsable, Igor Seoane i quatre col·laboradors més.

Les investigacions es van iniciar el 2015 a partir d'una denúncia contra aquesta web formulada per una distribuïdora de televisió digital, en la qual es posava de manifest la vulneració sistemàtica dels drets de propietat intel·lectual mitjançant la comunicació pública no autoritzada dels continguts audiovisuals de la seva propietat.