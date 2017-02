Europa obre les fronteres als continguts digitals

La Unió Europea va arribar ahir a un acord polític per eliminar del mercat únic els obstacles a la portabilitat transfronterera de continguts digitals en línia, com poden ser les subscripcions a plataformes audiovisuals com Netflix, HBO o musicals com Spotify. Negociadors dels Estats membres, el Parlament Europeu i la Comissió Europea van arribar a un acord que a continuació haurà de ser confirmat oficialment pel ple de l'Eurocambra i el Consell de la Unió.

Aquest pacte, un cop ratificat, permetrà als consumidors que s'hagin subscrit o hagin comprat continguts digitals a internet en el seu país de residència accedir-hi a través del seu telèfon mòbil, tauleta o ordinador quan es trobin de manera temporal en un altre país de la Unió Europea.

La noves regles s'apliquen als serveis en línia de continguts als quals s'accedeix mitjançant una subscripció de pagament. Així mateix, els serveis en obert, com els dels canals públics, es beneficiaran de la regulació si verifiquen el país de residència dels seus subscriptors. Els actuals obstacles a la portabilitat de serveis de continguts a internet es deriven del fet que els drets de transmissió de contingut amb drets d'autor o relacionats protegits solen tenir llicències lligades a un territori.

Les noves normes volen garantir «igual accés» des d'altres països de la UE a continguts «adquirits legalment» o als que s'està subscrit al país de residència, «quan s'estigui present de forma temporal en un altre Estat membre» de vacances, viatges de negocis o estades estudiantils limitades, va indicar el Consell. Per evitar abusos, els proveïdors de serveis en línia hauran de «verificar el país de residència dels subscriptors».