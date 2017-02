Acusen de plagi la cançó que Alemanya té previst presentar a Eurovisió

Quan encara falten uns mesos per a la gran final d'Eurovisió, que enguany se celebrarà a Kíev, són molts els països que ja tenen decidits els seus representants. Un d'ells és Alemanya, que competirà al festival de la cançó Perfect Life, interpretada per la cantant Levina. No obstant això, pocs dies després d'haver estat escollida pel públic, ha saltat la polèmica. Segons informaven ahir diversos mitjans del país, el tema finalista té certes similituds amb un altre gran èxit. Concretament, s'assembla molt a Titanium, èxit trencapistes que el productor David Guetta i Sia van llançar el 2011.