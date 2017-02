Revelen nous detalls sobre la segona temporada de la sèrie «Stranger Things»

Dies després de sorprendre els seus seguidors amb el primer tràiler de la segona temporada, Netflix ha revelat noves imatges i detalls de la segona temporada de Stranger Things. Als nous lliuraments de la sèrie de moda, que la plataforma estrenarà la tardor vinent, ha dedicat aquesta setmana el seu número la revista Entertainment Weekly.

La història començarà un any després dels esdeveniments de la primera, la qual va concloure amb el rescat de Will Byers del món del revés (o món invertit) i el sacrifici d'Eleven per salvar els seus amics.

Les pàgines de la revista revelen que la segona temporada de Stranger Things començarà amb els Byers intentant tornar a la normalitat, tot i que en Will sembla estar patint un trastorn per estrès posttraumàtic. El nen té visions macabres i no reconeix si són reals o no. La seva mare creu que la solució a tots els seus problemes està a aconseguir una parella que faci de figura paterna per a la seva família, de manera que comença a sortir amb un nou personatge anomenat Bob (interpretat per l'actor Sean Astin).