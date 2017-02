Així va ser la botifarra de Manel Navarro

Manel Navarro representarà a Espanya el proper mes de maig a Kíev (Ucraïna) al festival d'Eurovisió. El jove cantant català és va imposar, amb el seu tema tema 'Do It for your lover', Després d'1 renyida votació en la qual va acabar empatat amb Mirela, que optava a representar Espanya amb el tema 'Amb tu'.



Després de les votacions del jurat i de l'audiència, a els 2 artistes van acabar empatats a 58 punts, de manera que és va Demanar al jurat que determinis el nom del vencedor final. Finalment, a els experts van optar per Manel Navarro entre esbroncades per part del públic que van provocar que el català respongués amb una botifarra que tots els telespectadors van poder veure.







#ObjetivoEurovisión Y "esto" nos va a representar en Eurovision (incluido corte de mangas), vergüenza ajena todo pic.twitter.com/RZfF6A9IVU „ Dreams (@sugarbabyoh) February 11, 2017