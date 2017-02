Javier Mariscal, Josef Ajram i Pablo Echenique parlen de diners a «Chester in love»

Si hi ha alguna cosa que doni més pudor que el sexe a l'hora de parlar-ne, són els diners. Qui el té, per excés; i qui no en té, per defecte. Resulta difícil trobar gent capaç d'admetre quants diners guanya, siguin molts o pocs, però res se li resisteix a Risto Mejide i a Chester. Aquesta nit, a partir de les 21.35?h a Cuatro, tres personalitats públiques marcades d'una manera o altra per qüestions econòmiques visiten el plató de Chester in love per parlar sobre tan espinós tema i sobre moltes altres qüestions: Pablo Echenique, Javier Mariscal i Josef Ajram