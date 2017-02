La nova temporada de «Girls» arriba a HBO aquesta matinada

La sisena i última temporada de Girls arriba a HBO España aquesta matinada per posar el punt final a la tragicomèdia sobre els èxits i fracassos d'un grup d'amics en la vintena que viuen a Nova York, encapçalats per l'actriu i creadora de la sèrie Lena Dunham. Segons ha informat en un comunicat la plataforma de continguts audiovisuals en streaming, l'arribada a Espanya de la sisena temporada d'aquesta reeixida comèdia coincideix amb l'estrena del desenllaç de la sèrie als Estats Units.

Guardonada als premis Emmy i guanyadora de dos Globus d'Or el 2013 –millor comèdia i millor actriu de comèdia per Dunham–, Girls reprèn la història sis mesos després d'on es va quedar la cinquena temporada, amb Hannah (Dunham) gaudint de un nou èxit com a escriptora. La temporada consta de 10 episodis –que es trobaran disponibles a la plataforma des de la matinada vinent–, que «tancaran i obriran» trames entorn a aquestes quatre amigues, que intenten convertir-se en les dones que «sempre van somiar».



Dunham i HBO segueixen junts

El final de Girls no suposa el trencament de la productiva relació entre Lena Dunham i el gegant HBO. Ambdues parts es troben enllestint Max, una comèdia creada per Dunham i l'equip de Girls ambientada en el món de les revistes de la dècada dels anys seixanta, que podria arribar aquest mateix any.