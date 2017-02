Manel Navarro representarà Espanya a Eurovisió després d'una polèmica final

El jove Manel Navarro serà el representant d'Espanya al festival d'Eurovisió que aquest any se celebrarà a Kíev (Ucraïna). La proposta de Navarro, Do it for your lover, va ser escollida dissabte en la polèmica final del programa Objetivo Eurovisión.

Després d'empatar a 58 punts amb Mirela i la seva cançó Contigo, el jurat va decantar el vot del desempat cap al jove artista sabadellenc. El públic va reaccionar amb una esbroncada i crits de «tongo», i Navarro va dedicar-los una botifarra que va ser emesa en directe.