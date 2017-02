«The OA» tindrà una inesperada segona temporada a Netflix

El final de The OA va despertar un gran nombre d'interpretacions i debats, generant no poques hipòtesis, que no han deixat de circular pels fòrums d'internet des del desembre de l'any passat. No se sabia si la trama tindria continuïtat, atès que pot interpretar-se com un final obert que cada espectador ha de resoldre. Finalment i gairebé per sorpresa, s'ha confirmat que Netflix ja està treballant en la producció d'una nova tanda d'episodis que, per ara, no tenen data d'estrena confirmada. De fet, no es coneix cap detall sobre les trames ni personatges que protagonitzaran aquests nous lliuraments, però de ben segur que bona part de l'audiència s'haurà sentit alleujada.

La màgia i la mística d'aquesta sèrie de ciència-ficció creada i escrita per Zal Batmanglij i Brit Marling –qui també interpreta al personatge de Prairie Johnson, la misteriosa protagonista– tindran continuïtat després dels vuit episodis amb els quals comptava la primera tanda. Per ara tot són especulacions, atès que no se sap si les noves entregues reprendran la història des del moment en què va finalitzar la primera temporada, o bé es basaran en la mateixa idea, però a través de personatges nous. De ben segur que hi haurà temps per especular i generar nous debats a les xarxes socials entorn dels camins que podria seguir la història de The OA, com a mínim fins que surtin a la llum detalls oficials.