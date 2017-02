La cadena ABC confirma que «Anatomía de Grey» tindrà una nova temporada

La cadena nord-americana ABC ha confirmat la renovació d'Anatomía de Grey per la seva catorzena temporada, a més d'assegurar la setena tanda de capítols de Scandal i la quarta de How to get away with murder. La presidenta de la cadena, Channing Dungey, ha afirmat que les ficcions renovades continuaran «mantenint els espectadors enganxats al seient i desitjant més». La directiva es va mostrar «encantada d'anunciar la continuació» de tres dels seus vaixells insígnia, de les quals va assegurar que seguiran deixant moments sorprenents.