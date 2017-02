Manel Navarro: «No desitjo a ningú el que vaig viure»

«No li desitjo a ningú el que vaig viure», va dir ahir Manel Navarro, escollit aquest cap de setmana per representar Espanya a Eurovisió 2017 en un polèmic programa emès per La 1 en què, davant insults d'una part del públic disconforme amb la seva elecció, va respondre amb una botifarra.

«Vull demanar disculpes per un gest inapropiat, fruit de la tensió viscuda a les votacions. Allò no anava per a Espanya ni per a l''eurofan' en general, sinó per a una part del públic que em va fer sentir molt malament», ha explicar el jove en la seva compareixença davant els mitjans a les instal·lacions de RTVE després d'alçar-se amb la victòria amb el tema Do it for your lover.

En la seva compareixença, el jove cantant de Sabadell no va voler valorar el principal punt calent: les acusacions de frau abocades d'una banda de l'audiència, especialment per la composició del jurat professional i pel seu radical veredicte (màxima puntuació a Navarro i mínima als seus més directes contrincants) i per la decisió de l'ens públic que el seu criteri prevalgués en cas d'empat davant del televot.

«No vull entrar en aquest tema», va dir, abans d'afegir que va conèixer el jurat divendres passat, igual que la resta, i que el seu vincle amb Xavi Martínez, el seu més ferm defensor, es redueix a que va ser ell qui li va donar «la primera oportunitat de sonar a la ràdio». En aquesta línia, Navarro va considerar que ell no és «ningú per dir quin criteri ha de tenir un jurat professional», però sí que va dir sentir-se abonat en la seva elecció, ja que va ser el més valorat per aquest i el tercer en el televot.