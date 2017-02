«Top Chef» torna amb «més cuina» i proves «més impossibles»

Top Chef estrena aquesta nit a Antena 3 la seva quarta temporada, en la qual es veurà «més cuina que mai» a càrrec de 14 cuiners professionals entre els quals hi ha el propietari d'un restaurant reconegut amb una estrella Michelin o el xef privat d'una família russa milionària. Repeteix, encara que sense perdre gens d'il·lusió, el jurat format per Alberto Chicote, Paco Roncero i Susi Díaz, però se sotmetrà els concursants a proves «encara més impossibles que mai amb resultats encara més sorprenents», va explicar ahir el també presentador de Pesadilla en la cocina.

Entre els catorze participants també s'hi troba Federico Filipetti, el xef argentí del restaurant Haiku de Cadaqués, i que en la seva formació ha passat per El Bulli i El Celler de Can Roca. Apassionat de la botànica i amb un hort propi on cultiva més de 400 varietats d'herbes aromàtiques, Filipetti defensarà al talent show les influències japoneses i el fort component estètic que predomina en la seva aposta als fogons.

«Catorze trossos de cuiners», com els va definir Roncero, amb dues estrelles de La Terraza del Casino (Madrid), que hauran de cuinar per a motoristes en el madrileny circuit del Jarama, uns exigents nens, als restaurants dels jurats o units per un davantal, recol·lectaran ingredients a l'horta navarresa i es donaran cops de colze per aconseguir els millors productes disponibles a una natura morta.