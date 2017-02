El detectiu de «Sherlock» és el favorit de l'audiència internacional de la BBC

El detectiu Sherlock Holmes interpretat per l'actor britànic Benedict Cumberbatch a la sèrie Sherlock és el personatge més popular de la BBC per a l'audiència internacional, segons un sondeig divulgat ahir per la cadena pública del Regne Unit. Cumberbatch interpreta des de l'any 2010 la versió moderna del famós detectiu creat per l'escriptor escocès sir Arthur Conan Doyle el 1887. L'enquesta, realitzada a més de 7.000 persones de Mèxic, Estats Units, Austràlia, França, Alemanya, Índia i Japó, va col·locar Sherlock, amb el 29,7% dels vots en el primer lloc, seguit per Doctor Who, amb el 17,6%.