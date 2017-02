HBO explora l'univers femení a través de la seva nova minisèrie «Big Little Lies»

A l'espera de la nova temporada de Joc de trons i després de l'èxit de la debutant Westworld, el canal de pagament HBO estrena diumenge vinent Big Little Lies, la seva aposta per l'univers femení protagonitzada per les guanyadores de l'Oscar Nicole Kidman i Reese Witherspoon. La minisèrie de set capítols dirigida per Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Wild), compta amb guió de David E. Kelley (Ally McBeal) i un repartiment on apareixen també Shailene Woodley, Laura Dern i Zoe Kravitz.

Big Little Lies és un drama protagonitzat per cinc mares que viuen a la localitat elitista i costanera de Monterrey (Califòrnia). Les seves idíl·liques vides es veuen alterades de cop i volta en veure's involucrades en un misteriós assassinat. Res és el que sembla en aquesta història sobre mares estupendes, esposos amb carreres professionals d'èxit, fills adorables i cases immaculades, atès que aviat es descobrirà la xarxa de mentides que es teixeix per mantenir intacte aquest aparent món idíl·lic dins d'una comunitat on regnen les xafarderies, els secrets i les traïcions.

«La primera vegada que vaig llegir el guió vaig pensar que era elèctric», va admetre Reese Witherspon en una recent trobada amb la premsa internacional a Los Angeles. «La narrativa era poderosa i misteriosa, amb un assassinat al començament. Em van fascinar les dinàmiques parentals. Els diàlegs són com els que trobo a la vida real a les escoles. Després s'obre i dona pas a un paisatge dens i complex que explora l'experiència maternal i l'amistat entre dones. Això em va atreure molt», va afegir la guanyadora d'un Oscar per En la cuerda floja. Tant Witherspoon, que encarna una dona plena d'energia i bones intencions, com Kidman, que dona vida a una mare de bessons per la qual tots sospiren, són productores executives de la minisèrie.

Basada en el llibre supervendes homònim de Liane Moriarty, l'aposta d'HBO explora assumptes sensibles com els abusos escolars, la violència domèstica, la maternitat, el divorci o les diferències entre classes socials. «Per descomptat que és entreteniment, però també volíem fer pensar als espectadors», va manifestar Kidman, per a qui el format llança un missatge sobre la força de l'amistat i la feminitat. És el cas de Witherspoon i Kidman, que van decidir associar-se per tirar endavant aquest projecte.