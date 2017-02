Manel Navarro viatja a Kíev per participar en un programa de la televisió d'Ucraïna

Manel Navarro deixa enrere la polèmica generada fa una setmana per la seva elecció com a representant d'Espanya al festival d'Eurovisió viatjant a Kíev, on el 13 de maig se celebrarà el concurs, per actuar en un dels programes organitzats per seleccionar qui cantarà per Ucraïna. Serà la primera vegada que el cantant de Sabadell interpretarà en directe per als espectadors europeus Do it for your lover, aquest dissabte a Ucraïna, durant l'emissió de la segona semifinal de la preselecció ucraïnesa per substituir Jamala, guanyadora el 2016.