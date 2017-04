«30 minuts» examina les alternatives als models pedagògics tradicionals

El programa 30 minuts recupera aquesta nit Una altra escola, un reportatge de Ramon Anglès i Sara Segarra: un viatge per centres innovadors amb bases pedagògiques diverses, però que tenen en comú el fet de trencar la concepció tradicional de l'escola com a transmissora de coneixements que es memoritzen i es reprodueixen. El treball visita així alguns centres innovadors a Ripollet, Lleida, Terrassa i Barcelona amb bases pedagògiques diverses, però que tenen en comú el fet de trencar amb la concepció tradicional de l'escola com a transmissora de coneixements que es memoritzen i es reprodueixen.



En canvi, la nova missió és desenvolupar competències per a la vida, un objectiu previst en les lleis d'educació, però que es desnaturalitza en els programes encaixonats en les velles assignatures. «Els fets s'han de memoritzar, els conceptes s'han d'entendre, les habilitats s'han de practicar i les actituds i els valors s'han de viure; i, per tant, les estratègies d'aprenentatge per a cada un d'aquests temes han de ser diferents», diu Eduard Vallory, director del projecte «Escola Nova 21».