El consum de televisió per Setmana Santa, el menor dels últims 10 anys

El consum de televisió durant aquesta passada Setmana Santa, a les jornades de dijous a diumenge, ha estat de tres hores, fet que suposa divuit minuts menys que l'any passat i és el menor dels últims deu anys. El consum de «convidats», que s'ha mesurat per primera vegada aquest any, ha estat de 16 minuts, segons l'informe elaborat per Barlovento Comunicación amb dades de Kantar MediaLes províncies on el consum de televisió ha superat les quatre hores diàries en aquesta Setmana Santa han estat Còrdova, Càceres, Badajoz, Cadis, Conca i Alacant.