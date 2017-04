RAC 1 supera el seu propi rècord amb 858.000 oients diaris, segons l'EGM

RAC1 ha batut el seu rècord d'audiència en la primera onada de l'EGM d'aquest 2017, registrant fins a 858.000 oients diaris, 35.000 seguidors més que fa un any. En la segona posició s'hi troba Catalunya Ràdio, que registra 632.000 oients, 11.000 menys que fa un any. Així mateix, la cadena SER es manté com la tercera emissora més seguida, amb 346.000 oients, 77.000 seguidors menys que fa un any. A més, Jordi Basté i el seu El Món a RAC 1 es manté líder indiscutible, amb 660.000 oients diaris i molt per sobre dels 495.000 de Mònica Terribas a Catalunya Ràdio.