«Sálvame» torna a liderar les queixes per incomplir el codi sobre la infància

El programa Sálvame de Telecinco lidera la classificació d'espais televisius per nombre de reclamacions en l'informe de la Comissió Mixta de Seguiment del Codi d'Autoregulació sobre Continguts Televisius i Infància de 2016. Durant l´any passat, tal com assenyala la comissió en el seu estudi anual, el Comitè d'Autoregulació va resoldre 114 reclamacions, i d'elles 44 (un 47,8%) van correspondre a continguts i programes emesos pels canals de Mediaset España; 27 (29,3%) per Atresmedia; 11 (12,0%) per RTVE; 6 per Net TV (6,5%) i 4 per les televisions autonòmiques (4,3%).

Per canals, de les 92 reclamacions resoltes pel Comitè, 19 es refereixen a Telecinco (20,7%), 12 a Antena 3 (13%), 11 a Cuatro (12,0%), i 8 en el cas de La 1 i La Sexta (8,7% respectivament). Boing és la cadena temàtica amb més reclamacions: 7 (7,6%), seguida de FDF amb 4 (4,3%) i Neox amb 3 (3,3%). A més, en 81 dels casos de les reclamacions resoltes no s'han apreciat inconvenients per a l'emissió dels continguts o programes reclamats (88,0%).