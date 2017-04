Telecinco envia a tallers el nou format de Toñi Moreno abans de la seva estrena

Mejor imposible, el magazín conduït per Toñi Moreno que ha d'ocupar el buit deixat els dissabtes a Telecinco amb el final de ¡Qué tiempo tan feliz! no ha convençut la direcció de Mediaset España, segons informava ahir el portal Fomula TV. Sis famosos asseguts en una taula debatent sobre assumptes de la vida quotidiana havia de ser la premissa del format. L'espai original també havia de comptar amb la col·laboració de Boris Izaguirre. Per ara es desconeix quins canvis es podrien produir ni quan es podrà estrenar el programa.