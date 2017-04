La tercera temporada de «Fargo» arriba a Movistar aquesta nit

Amb l'humor negre i el suspens com a ingredients indispensables, i amb Ewan McGregor com a protagonista destacat, la tercera temporada de Fargo arriba aquesta nit a Movistar +, a partir de les 22.20 h, només un dia després de la seva estrena als Estats Units. La nova tanda d'episodis transcorre en un poble anomenat Eden Valley, viatjant fins al 2010, quatre anys després dels fets ocorreguts al final de la primera temporada, cosa que la converteix en la temporada més enganxada a l'actualitat, amb especial èmfasi en les noves tecnologies i la cultura de les xarxes socials. Els nous episodis se centren en l'enfrontament entre dos germans, Emmit i Ray Stussy (interpretats per Ewan McGregor).



Emmit és propietari d'una important xarxa d'aparcaments a tot l'estat de Minnesota. Atractiu i segur de si mateix, és un triomfador, la mateixa encarnació del somni americà. El seu germà Ray, per contra, és un home vingut a menys que treballa com a oficial de la condicional i guarda rancor al seu germà, al qual culpa del seu fracàs. La seva única font de satisfacció ve de la relació que estableix amb Nikki Swango, una atractiva fanàtica del bridge que compleix la condicional sota la seva supervisió.