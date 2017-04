La Voz Kids' desmenteix l'accident dels bessons de Blanes

La redacció del programa 'La Voz Kids' ha hagut de sortir al pas dels rumors que afirmaven que els germans bessons de Blanes, Antonio y Paco Cortés, havien patit un accident de trànsit quan es dirigien als estudis de la cadena per participar en el concurs.



La notícia falsa, que s'acompanyava de fotografies escabroses i muntatges de poc gust, s'ha difós durant el dia d'avui i tot i ser falsa ha preocupat els seguidors dels dos nens selvatans.





He leido que los gemelos de La voz kids han sufrido un accidente y uno de ellos está en estado muy grave, espero que sea mentira porque ??????

Nuestros gemelos no han tenido ningún accidente y están estupendamente ???? Gracias por preocuparos y no hagáis caso de fuentes no fiables ?? pic.twitter.com/ti17u98fRy