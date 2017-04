Els canals HBO i Sky firmen una aliança per produir sèries «d'alta qualitat»

La cadena de televisió britànica Sky ha anunciat que ha arribat a un acord amb la nord-americana HBO per produir de manera conjunta sèries de televisió «d'alta qualitat», un projecte valorat en 250 milions de dòlars (232 milions d'euros). En un comunicat publicat ahir al seu web, Sky assenyala que tots dos canals, dues de les cadenes líders al món, han unit forces per «supervisar un projecte de desenvolupament de sèries de televisió, centrades en produccions d'alta qualitat, que ofereixin històries interessants amb punts de vista i intèrprets internacionals».



Jeremy Darroch, conseller delegat de Sky, va destacar en el comunicat que «tant HBO com Sky han compartit des de fa molts anys una cultura creativa i una visió comuna per al desenvolupament de les sèries d'alta qualitat». Per la seva banda, el president i conseller delegat d'HBO, Richard Plepler, subratlla que l'acord «permet una col·laboració més profunda entre aquestes dues grans companyies, que compten amb una llarga tradició de crear grans continguts per als nostres clients».