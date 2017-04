«Nit i dia» torna dilluns amb la segona temporada a TV3

La corrupció política, econòmica i moral és l'eix de la nova temporada de la sèrie de Nit i dia, que incorpora nous personatges i nous actors, com Josep Maria Pou, però que segueix protagonitzant Clara Segura en el paper de la metgessa forense. Els nous episodis s'estrenen aquest pròxim dilluns. La primera temporada de Nit i dia, que va obtenir molt bons resultats d'audiència en la seva emissió per TV3 l'any passat, ha estat adquirida pel Channel 4 britànic, Movistar + i Global per a la seva distribució fora de Catalunya, segons va informar ahir el cap de Ficció i Cinema de la cadena pública catalana, Oriol Sala-Patau.



Els guionistes, Lluís Alcarazo i Jordi Galceran, van explicar que la sèrie segueix sent un thriller realista, però «mentre la primera temporada era un viatge al costat fosc de les persones, aquesta segona és un viatge al costat fosc de les institucions». «És un reflex de la societat malalta en què vivim», va afegir Manuel Huerga, que dirigeix tots els capítols al costat d'Oriol Paulo. El repartiment manté molts dels actors i actrius que interpretaven policies, jutges i forenses en la primera temporada, com David Verdaguer i Mar Ulldemolins, però apareixen nous intèrprets per als nous personatges, com Ramon Fontserè, que representa un polític de llarga trajectòria sospitós de ser el cervell d'una xarxa de tràfic d'influències, i Josep Maria Pou, que dona vida a un llibreter culte i elegant que amaga un costat molt fosc.



El fundador de Mediapro, Jaume Roures, es va mostrar molt satisfet de la qualitat d'aquesta sèrie, que «provoca la síndrome de Homeland, és a dir, sembla que estigui passant en la vida real i que formi part de la nostra vida quotidiana». Sobre això, Jordi Galceran va reconèixer que Nit i Dia té coses en comú amb Homeland, però va revelar que a ell li agraden més les sèries nòrdiques, com Borgen. El director de TV3, Vicent Sanchis, també va voler elogiar la qualitat de la sèrie i es va mostrar partidari de rodar la tercera temporada.