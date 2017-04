Fox confirma la renovació per una temporada més de la sèrie «Expediente X»

Feia mesos que es donava per fet, però faltava encara la conformació. Finalment, els incondicionals dels agents Mulder i Scully ja no tenen motius per preocupar-se. El canal Fox ha confirmat la renovació, per a una onzena temporada, de la sèrie Expediente X. Segons informa en un comunicat, la nova tanda comptarà amb deu episodis, quatre més que la passada, i la seva producció arrencarà l'estiu vinent. Amb David Duchovny i Gillian Anderson com a protagonistes, els nous capítols podrien arribar a finals d'aquest 2017 o a principis del 2018.