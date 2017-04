«Silicon Valley» estrena la seva quarta temporada

Entre la paròdia absurda i el retrat més fidel de la realitat, la sèrie Silicon Valley torna en la seva quarta temporada a seguir la lluita d'un grup d'informàtics i enginyers per obrir-se camí en el competitiu i de vegades surrealista món de la tecnologia. Aquesta comèdia televisiva d'HBO que protagonitzen Thomas Middleditch, T.J. Miller i Zach Woods estrena avui a Espanya la seva quarta temporada a Movistar Series.



En una recent trobada amb els mitjans, l'actor Thomas Middleditch, que a Silicon Valley dona vida al brillant però dubitatiu Richard Hendricks, va reflexionar sobre com els treballadors de les companyies tecnològiques han reaccionat al to paròdic però al mateix temps realista de la seva sèrie. «Algunes persones (del món tecnològic) m'han dit: 'Ei, això que va aparèixer a la sèrie em va passar a mi o a un amic i va ser divertit'. Altres em diuen: 'No puc veure la vostra sèrie perquè és massa traumàtic perquè o ho he viscut o treballo en això i no vull arribar a casa i veure el meu treball, no importar que ho estigueu satiritzant», va explicar.



A més l'actor va fer broma amb el fet que en els seus viatges a Silicon Valley ha conegut a diversos Richard Hendricks de la vida real, que senten «la càrrega de ser més llestos que la resta»; i també a versions verídiques del personatge de Russ Hanneman, l'eixelebrat i milionari inversor que apareix a la sèrie. «Honestament, també hi ha molts paral·lelismes amb Hollywood», va afegir Middleditch.



Silicon Valley se centra en un grup de treballadors que són tan hàbils per a la innovació i els ordinadors com maldestres per a les interaccions humanes bàsiques o per treure profit econòmic dels seus invents. Amb un humor més àcid i salvatge que el de The Big Bang Theory, la sèrie presenta l'entorn dels gegants tecnològics com una selva poblada per genis càndids i excèntrics i inversors disposats a guanyar diners de qualsevol manera possible.