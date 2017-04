Jorge Javier Vázquez: «Jo vull un referèndum i jo votaria no»

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez va parlar clar sobre les seves posicions polítics al programa de Calleja, el reality que l'ha portat a superar un repte a la Polinèsia Francesa.

En un moment de confidències mentre compartien un pollastre a la nit, el conductor i aventurer li va preguntar: «Que n'opines de la 'moguda catalana?. El periodista de l'Hospitalet de Llobregat no va dubtar en afirmar que la gent estava molt esgotada, com ell de tot el tema. I acte seguit va demanar un referèndum, on ell «votaria no» però va afirmar que «no podem tenir por a expressar les nostres idees.

El presentador estrella de la cadena de Basile també va parlar sobre les seves preferències socialistes i la seva repugnància envers els múltiples casos de corrupció que protagonitzen la política espanyola durant els últims temps.